RCN ALUMINIUM - Batiweb

RCN ALUMINIUM
3750753 Águeda
Portugal
RCN ALUMINIUM est une entreprise dédiée à la création, au développement, à la production et à l'installation de systèmes minimalistes en aluminium pour l'architecture, innovants en termes de design et de fonctionnalité.
En 2016, elle a présenté au marché la marque de systèmes minimalistes EXPansion. La conception fonctionnelle et la fiabilité des solutions présentées par les systèmes minimalistes EXPansion, nous permettent d'être présent dans 21 pays en 2020 et d'avoir plus de 500 projets achevés étant déjà une référence sur le marché national et international.
La mission de RCN ALUMINIUM est de se différencier dans le développement, l'innovation et la création de systèmes innovants en aluminium avec du verre pour l'architecture.
Nos valeurs sont la rigueur, l'engagement, la compétence, la sécurité et l'excellence alliés à un fort esprit d'innovation.
Notre vision est d’encourager la créativité, inspirer et ouvrir de nouvelles perspectives dans l'application des systèmes en aluminium avec du verre dans l'architecture, en devenant une référence sur le marché national et international.
Le savoir-faire de RCN ALUMINIUM :
- EXP 54 : Un système premium pour les grandes dimensions
- EXP 36 : Système minimaliste d’expérience complète
- EXP 24 : Système minimaliste sans rupture de pont thermique
- EXP-P : Imaginez, nous le faisons !
- EXP-G : Juste à l’horizontal ? Non, aussi debout !
- EXP-X : Moins d’aluminium, plus de verre
- EXP-R : Elégance et verre
- EXP-F : Minimaliste mais fort
Double vitrage coulissant - EXP 36C
EXP 36C est un système minimaliste d’expérience complète avec double vitrage coulissant. Avantages produit : Système minimaliste Excellente isolation thermique...
Triple vitrage coulissant - EXP 54C
EXP 54C est un système premium pour les grandes dimensions avec triple vitrage coulissant. Avantages produit : Pour les grandes dimensions Excellente isolation thermique et acoustique Haute...