ConnexionS'abonner
Fermer
RCN ALUMINIUM - Batiweb

RCN ALUMINIUM

Rua Vale do Salgueiró – ZI, N1,
3750753 Águeda
Portugal
Site web de la marque

RCN ALUMINIUM est une entreprise dédiée à la création, au développement, à la production et à l'installation de systèmes minimalistes en aluminium pour l'architecture, innovants en termes de design et de fonctionnalité.

En 2016, elle a présenté au marché la marque de systèmes minimalistes EXPansion. La conception fonctionnelle et la fiabilité des solutions présentées par les systèmes minimalistes EXPansion, nous permettent d'être présent dans 21 pays en 2020 et d'avoir plus de 500 projets achevés étant déjà une référence sur le marché national et international.

La mission de RCN ALUMINIUM est de se différencier dans le développement, l'innovation et la création de systèmes innovants en aluminium avec du verre pour l'architecture.

Nos valeurs sont la rigueur, l'engagement, la compétence, la sécurité et l'excellence alliés à un fort esprit d'innovation.

Notre vision est d’encourager la créativité, inspirer et ouvrir de nouvelles perspectives dans l'application des systèmes en aluminium avec du verre dans l'architecture, en devenant une référence sur le marché national et international.

Le savoir-faire de RCN ALUMINIUM :

  • EXP 54 : Un système premium pour les grandes dimensions
  • EXP 36 : Système minimaliste d’expérience complète
  • EXP 24 : Système minimaliste sans rupture de pont thermique 
  • EXP-P : Imaginez, nous le faisons !
  • EXP-G : Juste à l’horizontal ? Non, aussi debout !
  • EXP-X : Moins d’aluminium, plus de verre
  • EXP-R : Elégance et verre
  • EXP-F : Minimaliste mais fort

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.