RCN ALUMINIUM - Batiweb

RCN ALUMINIUM est une entreprise dédiée à la création, au développement, à la production et à l'installation de systèmes minimalistes en aluminium pour l'architecture, innovants en termes de design et de fonctionnalité.

En 2016, elle a présenté au marché la marque de systèmes minimalistes EXPansion. La conception fonctionnelle et la fiabilité des solutions présentées par les systèmes minimalistes EXPansion, nous permettent d'être présent dans 21 pays en 2020 et d'avoir plus de 500 projets achevés étant déjà une référence sur le marché national et international.

La mission de RCN ALUMINIUM est de se différencier dans le développement, l'innovation et la création de systèmes innovants en aluminium avec du verre pour l'architecture.

Nos valeurs sont la rigueur, l'engagement, la compétence, la sécurité et l'excellence alliés à un fort esprit d'innovation.

Notre vision est d’encourager la créativité, inspirer et ouvrir de nouvelles perspectives dans l'application des systèmes en aluminium avec du verre dans l'architecture, en devenant une référence sur le marché national et international.

Le savoir-faire de RCN ALUMINIUM :