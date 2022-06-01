ConnexionS'abonner
Triple vitrage coulissant - EXP 54C

RCN ALUMINIUM

EXP 54C est un système premium pour les grandes dimensions avec triple vitrage coulissant. 

Avantages produit :

  • Pour les grandes dimensions
  • Excellente isolation thermique et acoustique 
  • Haute qualité
  • Triple vitrage

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids maximum (vantail) : 1000 kg
Hauteur maximum (vantail) : 6000 mm
Superficie maximale (vantail) : 18 m²
Epaisseur du verre : 50 mm / 54 mm
Motorisation (vantail) : 1 - 4 (sinco)
Isolation thermique : 0,8 - 1,2 (w/m²k)
Isolation acoustique : até 41 db
Perméabilité à l’air : classe 4
Etanchéité : classe 7a
Résistance au vent : classe b4

Matériaux

  • Aluminium

Divers

RCN ALUMINIUM est une entreprise dédiée à la création, au développement, à la production et à l'installation de systèmes minimalistes en aluminium pour l'architecture, innovants en termes de design et de fonctionnalité.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

RCN ALUMINIUM

RCN ALUMINIUM est une entreprise dédiée à la création, au développement,...

Rua Vale do Salgueiró – ZI, N1,
3750753 Águeda
Portugal

Plus d'informations


