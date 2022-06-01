Triple vitrage coulissant - EXP 54C

Poids maximum (vantail) : 1000 kg

Hauteur maximum (vantail) : 6000 mm

Superficie maximale (vantail) : 18 m²

Epaisseur du verre : 50 mm / 54 mm

Motorisation (vantail) : 1 - 4 (sinco)

Isolation thermique : 0,8 - 1,2 (w/m²k)

Isolation acoustique : até 41 db

Perméabilité à l’air : classe 4

Etanchéité : classe 7a

Résistance au vent : classe b4