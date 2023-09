E-learning - Comprendre l’Analyse du Cycle de Vie appliquée au bâtiment - eACV

Catégorie : Formation continue

Le secteur du bâtiment est responsable, en France, d’une part importante des consommations énergétiques et des pollutions émises. Il est nécessaire de concevoir des bâtiments plus performants, moins consommateurs et moins polluants.

Pour accompagner les acteurs dans ce changement, l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est un outil pertinent pour savoir où agir et pour faire des choix de conception éclairés.



Cette formation vous accompagnera dans la compréhension de ces enjeux pour le secteur, vous présentera la méthodologie à suivre pour réaliser des ACV de bâtiment afin de pouvoir concevoir avec des critères objectifs sur l’environnement et de répondre ainsi à une demande croissante du marché.



Cette thématique s’inscrit également dans le nouveau cadre de référence HQE, dans l’engagement pour le respect de l’environnement au sein de l’objectif sur la limitation des pollutions et la lutte contre le changement climatique.



Objectifs :

Comprendre les enjeux de l’ACV.

Appréhender les caractéristiques de l’ACV à l’échelle du produit et du bâtiment.

Identifier les différents indicateurs environnementaux.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementation / Performances énergétiques Montant : 190 € Durée de la formation : 1,40 heure Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’oeuvre : AMO - Bureaux d’études et d’ingénierie - Architectes, Maîtres d’ouvrage publics et privés - Exploitants, Entreprises de bâtiment

Programme :