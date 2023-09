E-learning - Fondamentaux de la sécurité incendie - eSEC0

Catégorie : Formation continue

La sécurité incendie est un sujet majeur qui consiste à définir les mesures de prévention du risque propres à réduire les probabilités qu'un incendie ne survienne et à limiter le développement d’un feu et sa propagation en cas de survenance, afin de permettre la protection et l’évacuation des personnes en danger et faciliter l’intervention de services de secours.



Objectifs :

Maîtriser les principes fondamentaux de sécurité incendie.

Savoir rechercher une information relative à la réglementation.

Identifier les responsabilités juridiques.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementations, Sécurité Montant : 190 € Durée de la formation : 2 heures Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’oeuvre - Entreprises de Bâtiment - Industriels - Bureaux de contrôles - Responsables et agents de sécurité - Enseignants et formateurs - Plus généralement, toute personne souhaitant se familiariser avec la réglementation incendie

Programme :