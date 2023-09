Catégorie : Formation continue

Troubles du sommeil, éblouissement accidentogène, perturbation du cycle de vie des espèces animales et végétales, barrière à la biodiversité… depuis de nombreuses années, l’impact de la pollution lumineuse sur la santé et sur les écosystèmes est reconnu. Des travaux internationaux ont ainsi démontré et mesuré ces impacts négatifs.



En France, la prise de conscience croissante a permis d’aboutir en décembre 2018 à une nouvelle réglementation sur la pollution lumineuse visant à prévenir et réduire les nuisances à l’échelle nationale, toutes catégories d’éclairages de nuit confondues.



Ambitieux et progressif, ce nouveau cadre réglementaire auquel le CSTB a contribué induira une transformation profonde des pratiques pour les acteurs de l’éclairage extérieur urbain



Objectifs :

Faire le point sur les technologies d’éclairage extérieur.

Comprendre les différentes formes de pollution lumineuse.

Mettre en œuvre la nouvelle réglementation française sur la pollution lumineuse.

Prendre en compte la biodiversité dans les projets d’éclairage.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementations Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Collectivités, aménageurs : services techniques et services environnement - Gestionnaires d’installations d’éclairage - Concepteurs éclairagistes - Bureau d’études - Maîtrise d’ouvrage

Programme :