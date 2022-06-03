Eclairage solaire avancé - EVO C
EVO-C offre un design épuré, une maintenance aisée et des performances d’envergure.
Sa rapidité d’installation, son positionnement prix et sa capacité à remplir une bonne partie du marché font de lui l’un des favoris de notre clientèle. Idéal pour des besoins en éclairage constant et / ou puissant.
Avantages produit :
- Design élégant
- Robuste
- Jusqu’à 12 000 LM
- Fonction de gradation automatique
- Longévité
- Détecteur de mouvement intégré
- Solution étanche
- Puce LED à longue durée de vie
- Autonomie totale
- Haute efficacité
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissances panneaux solaires : 36, 45, 60 et 120 Wp
Type de panneau solaire : Monocrystallin
Batteries disponibles : 150, 300, 384 et 1152 Wh
Longueurs : 507, 572, 710 et 1350 cm
Largeur : 527 cm
Matériaux
- Aluminium
- Polycarbonate
Divers
Fondée en 2006, KAPSEA propose des luminaires LED robustes et innovants. Fabriqués par des spécialistes pour des professionnels, nos produits peuvent résister à des conditions extrêmes telles que les environnements salins, humides, poussiéreux, exposés à des températures extrêmes et soumis à d’éventuels chocs mécaniques.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
