Eclairage solaire avancé - EVO C

KAPSEA

EVO-C offre un design épuré, une maintenance aisée et des performances d’envergure.

Sa rapidité d’installation, son positionnement prix et sa capacité à remplir une bonne partie du marché font de lui l’un des favoris de notre clientèle. Idéal pour des besoins en éclairage constant et / ou puissant.

Avantages produit :

  • Design élégant
  • Robuste
  • Jusqu’à 12 000 LM
  • Fonction de gradation automatique
  • Longévité
  • Détecteur de mouvement intégré
  • Solution étanche
  • Puce LED à longue durée de vie
  • Autonomie totale
  • Haute efficacité

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Puissances panneaux solaires : 36, 45, 60 et 120 Wp
Type de panneau solaire : Monocrystallin
Batteries disponibles : 150, 300, 384 et 1152 Wh
Longueurs : 507, 572, 710 et 1350 cm
Largeur : 527 cm

Matériaux

  • Aluminium
  • Polycarbonate

Divers

Fondée en 2006, KAPSEA propose des luminaires LED robustes et innovants. Fabriqués par des spécialistes pour des professionnels, nos produits peuvent résister à des conditions extrêmes telles que les environnements salins, humides, poussiéreux, exposés à des températures extrêmes et soumis à d’éventuels chocs mécaniques.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

KAPSEA - Batiweb

KAPSEA : Source de lumière depuis 2006 Fondée en 2006, KAPSEA propose des luminaires...

La Grande Île
05230 Chorges
France

Plus d'informations


