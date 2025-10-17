KAPSEA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KAPSEA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

KAPSEA : Source de lumière depuis 2006

Fondée en 2006, KAPSEA propose des luminaires LED robustes et innovants. Fabriqués par des spécialistes pour des professionnels, nos produits peuvent résister à des conditions extrêmes telles que les environnements salins, humides, poussiéreux, exposés à des températures extrêmes et soumis à d’éventuels chocs mécaniques.

Spécialisé à l’origine dans l’industrie du bateau avec son premier produit (KAPFLOOD), nous offrons aujourd’hui de nombreuses solutions d’éclairage pour les zones industrielles, les luminaires extérieurs à usage intensif, les solutions d’éclairage solaire, ainsi que l’éclairage de chantier.

KAPSEA , c’est surtout une philosophie constante de produire des solutions durables et robustes, avec un niveau de qualité irréprochable.

Les produits de notre catalogue sont disponibles dans le monde entier via notre réseau de distributeurs. Nous sommes également un partenaire incontournable pour les projets complexes, en proposant des solutions sur mesure et notre expertise dans toutes les phases du projet.

KAPSEA est situé dans les Hautes-Alpes, plus précisément à Chorges. Depuis notre installation, nous privilégions les collaborations avec les entreprises locales pour personnaliser ou apporter une valeur plus technique à nos produits et services.

Chorges est une ville au climat montagnard. Les températures et les conditions météorologiques y sont très variables en fonction des saisons. C’est l’idéal pour tester la robustesse de nos produits dans des conditions réelles et parfois extrêmes.

Le savoir-faire de KAPSEA :