Luminaire industriel à haut rendement : FLATBELL PRO X
La FLATBELL PRO X est un luminaire avec une haute efficacité 150lm/w, sa puissance est réglable et il est compatible avec une solution zigbeee.
Avantages produit :
- Jusqu’à 34000 LUMENS
- Jusqu’à 5000K
- Large gamme de tensions
- Très longue vie
- Hautement durable
- Résistance aux environnements de catégorie C3 EN
- Cadre résistant aux chocs IK10
- IP66
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance : 100 / 150 / 200w
Tension d'entrée : 176-264V
Fréquence : 50/60 Hz
Facteur de puissance : > 0.95
Type de dimmage : 0-10V
Angle de faisceaux : 60ox60o / 90ox90o
Efficacité : 130-150 lum/w
Flux lumineux : 23000-34000 lm
IRC : > 80
Température de couleur : 4000 - 5700*K (*Sur commande)
Matériaux
- Polycarbonate
Divers
Fondée en 2006, KAPSEA propose des luminaires LED robustes et innovants. Fabriqués par des spécialistes pour des professionnels, nos produits peuvent résister à des conditions extrêmes telles que les environnements salins, humides, poussiéreux, exposés à des températures extrêmes et soumis à d’éventuels chocs mécaniques.
Familles d'ouvrage
- Industrie
Eclairage solaire avancé - EVO C
EVO-C offre un design épuré, une maintenance aisée et des performances d’envergure. Sa rapidité d’installation, son positionnement prix et sa capacité...