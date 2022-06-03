ConnexionS'abonner
Fermer

Luminaire industriel à haut rendement : FLATBELL PRO X

Partager le produit
KAPSEA

La FLATBELL PRO X est un luminaire avec une haute efficacité 150lm/w, sa puissance est réglable et il est compatible avec une solution zigbeee.

Avantages produit :

  • Jusqu’à 34000 LUMENS
  • Jusqu’à 5000K
  • Large gamme de tensions
  • Très longue vie
  • Hautement durable
  • Résistance aux environnements de catégorie C3 EN
  • Cadre résistant aux chocs IK10
  • IP66

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Puissance : 100 / 150 / 200w
Tension d'entrée : 176-264V
Fréquence : 50/60 Hz
Facteur de puissance : > 0.95
Type de dimmage : 0-10V
Angle de faisceaux : 60ox60o / 90ox90o
Efficacité : 130-150 lum/w
Flux lumineux : 23000-34000 lm
IRC : > 80
Température de couleur : 4000 - 5700*K (*Sur commande)

Matériaux

  • Polycarbonate

Divers

Fondée en 2006, KAPSEA propose des luminaires LED robustes et innovants. Fabriqués par des spécialistes pour des professionnels, nos produits peuvent résister à des conditions extrêmes telles que les environnements salins, humides, poussiéreux, exposés à des températures extrêmes et soumis à d’éventuels chocs mécaniques.

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

KAPSEA - Batiweb

KAPSEA : Source de lumière depuis 2006 Fondée en 2006, KAPSEA propose des luminaires...

La Grande Île
05230 Chorges
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.