ECO-CAPTEURS : Favoriser les bons comportements en sensibilisant sur les consommations des bâtiments.

CAP TECHNOLOGIE

Communiquez et sensibilisez les collaborateurs de votre Entreprise aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de Co2, afin qu’ils engagent eux-mêmes des gestes écocitoyens en contribuant ainsi à une utilisation rationnelle des énergies.

Il est aujourd’hui prouvé que de tels changements de comportement peuvent générer jusqu’à 10% d’économies d’énergie.

Notre solution encourage les bons comportements par les occupants d’un bâtiment afin de réduire la consommation énergétique.

Comment ? Par un challenge écocitoyen :

Celui-ci favorise :             

  • La compréhension immédiate des données
  • La présentation des objectifs de réduction pour une période déterminée
  • La visualisation de la consommation et les tendances par rapport à une période de référence
  • L’exposition du niveau atteint (résultats) par rapport à ces objectifs
  • La présentation des bénéfices environnementaux obtenus grâce aux réductions et les bénéfices issus des énergies renouvelables
     

Avantages produit :

  • Favoriser les bons comportements 
  • La bonne information aux bons comportements 
  • Challenge écocitoyens 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Affichage épuré des données de comptages et de mesures du bâtiment
Diffusion de vidéos HD attractives sur l’eau, l’éclairage, le chauffage…
Présentation de textes de bonnes pratiques et messages de sensibilisation
Restitution dynamique sur grands écrans des items de sensibilisation
Personnalisation et la gestion par l’administrateur
Messages d’informations, tel que “conseil du jour”, diffusés de façon cyclique, de manière à communiquer, conseiller et sensibiliser les utilisateurs aux économies d’énergie.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Tertiaire
CAP TECHNOLOGIE - Batiweb

Créée en 2002, CAP TECHNOLOGIE et son équipe d'ingénieurs spécialistes...

8 Rue François Marchais
44400 Rezé
France

