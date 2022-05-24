ECO-CAPTEURS : Favoriser les bons comportements en sensibilisant sur les consommations des bâtiments.

Communiquez et sensibilisez les collaborateurs de votre Entreprise aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de Co2, afin qu’ils engagent eux-mêmes des gestes écocitoyens en contribuant ainsi à une utilisation rationnelle des énergies.

Il est aujourd’hui prouvé que de tels changements de comportement peuvent générer jusqu’à 10% d’économies d’énergie.

Notre solution encourage les bons comportements par les occupants d’un bâtiment afin de réduire la consommation énergétique.

Comment ? Par un challenge écocitoyen :

Celui-ci favorise :

La compréhension immédiate des données

La présentation des objectifs de réduction pour une période déterminée

La visualisation de la consommation et les tendances par rapport à une période de référence

L’exposition du niveau atteint (résultats) par rapport à ces objectifs

La présentation des bénéfices environnementaux obtenus grâce aux réductions et les bénéfices issus des énergies renouvelables



Avantages produit :