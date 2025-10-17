Pour obtenir une information de la part de la marque « CAP TECHNOLOGIE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Créée en 2002, CAP TECHNOLOGIE et son équipe d'ingénieurs spécialistes en informatique et en thermique mettent toute leur expertise au service de la maîtrise de l'énergie des entreprises et des collectivités.

Notre mission : Vous accompagner pour un PILOTAGE INTELLIGENT de vos bâtiments.

Notre solide réputation dans la recherche permanente de l'efficacité énergétique nous permet d'intervenir, avec nos équipes ou nos partenaires, sur toute la France.

En 2010, CAP TECHNOLOGIE a été lauréat des Trophées de la Performance Technique décernés au cours des Assises de l'Ingénierie Territoriale.

CAP TECHNOLOGIE est membre de l'AICVF, ORACE, S2E2, NOVABUILD.

CAP TECHNOLOGIE est née de la rencontre d'ingénieurs en génie thermique, régulation et informatique industrielle, tous expérimentés et partageant les mêmes valeurs autour de l'innovation et du service client.

Notre Département Recherche et Développement conçoit constamment les solutions de Gestion Technique et Énergétique pour les Bâtiments de toutes dimensions.

Nous poursuivons un objectif commun : Rendre votre bâtiment le plus économe, le plus confortable et le plus évolutif aux technologies d'avenir.

Nous maîtrisons chacune des étapes de la réalisation d'un projet et nous apportons le service indispensable à la vie du bâtiment.

Le savoir-faire de CAP TECHNOLOGIE :