Système de Gestion Technique de Bâtiment cap-e-vision
Si vous pilotez au quotidien les équipements techniques de votre bâtiment, si vous devez coordonner ses automatismes...
Le Système de Gestion Technique de Bâtiment "cap-e-vision" est conçu pour vous y aider.
Avantages produit :
- Des pages graphiques simples et faciles à comprendre
- Accès au système sécurisé
- Communication multi-protocoles
- Gestion des programmes horaires
- Gestion des alarmes
- Gestion des enregistrements et archivage
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Accéder aux pages Web hébergées directement sur le serveur web
Utiliser les fonctions “plug and surf” pour la création automatique d’images graphiques
Rafraîchir les valeurs des pages toutes les 1/2 secondes
Programmer sans connaissance en Java, Java Script, Html, jason, ajax, php ou tout autre script de programmation Web
Déclencher toutes commandes du système depuis une page de supervision
Profiter des propriétés multiples des objets graphiques
Bénéficier de bulle d’aide dynamique paramétrable sur chaque objet
Visualiser et commander selon les droits d’accès de l’utilisateur
Divers
Les interfaces de communication reposent sur :
Des Protocoles (LonWorks, Modbus, KnX, OPC, SNMP, BACnet, Mbus, oBIX), ou par Web Services...
Des Serveurs web interrogeables en Web Services pour une exploitation par des gestionnaires de DATA
Des remontées et réglages depuis le superviseur de toutes données des automates (mesures, consignes, alarmes, paramètres, temporisations, bande proportionnelle, temps d’intégrales…)
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
