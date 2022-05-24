SMEDP – Système de management de l'énergie : CAP-E-ENERGIE

Grâce à ses fonctionnalités intuitives et collaboratives, notre SMEDP sensibilise et fédère les différents acteurs décideurs et utilisateurs autour d’une démarche d’amélioration continue de la performance énergétique de leurs bâtiments.

L'interface de notre SMEDP vous offre la possibilité de suivre et d'analyser les données en temps réel par :

L'accompagnement, bilans, suivi et analyse à distance, suivi des installations de GTB et de régulation

Des alertes, en temps réel, de l'évolution des consommations de vos bâtiments.

Des indicateurs clés pour vérifier les effets des différentes actions menées et concrétiser les améliorations successives obtenues dans le cadre de votre plan d'actions de maîtrise de l'énergie.

Le suivi en temps réel de vos consommations. Vous pérennisez et appréciez à chaque instant la performance énergétique de vos bâtiments (Ratios et normalisations : DJU-m2- nombre de personnes, élèves, lits ...)

L'extraction automatique des consommations des week-end

Les comparaisons annuelles, mensuelles, hebdomadaires, journalières, horaires (mini, max, moyenne, variance, régression linéaire...)



Avantages produit :