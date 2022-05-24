ConnexionS'abonner
SMEDP – Système de management de l'énergie : CAP-E-ENERGIE

CAP TECHNOLOGIE

Grâce à ses fonctionnalités intuitives et collaboratives, notre SMEDP sensibilise et fédère les différents acteurs décideurs et utilisateurs autour d’une démarche d’amélioration continue de la performance énergétique de leurs bâtiments.

L'interface de notre SMEDP vous offre la possibilité de suivre et d'analyser les données en temps réel par :

  • L'accompagnement, bilans, suivi et analyse à distance, suivi des installations de GTB et de régulation
  • Des alertes, en temps réel, de l'évolution des consommations de vos bâtiments.
  • Des indicateurs clés pour vérifier les effets des différentes actions menées et concrétiser les améliorations successives obtenues dans le cadre de votre plan d'actions de maîtrise de l'énergie.
  • Le suivi en temps réel de vos consommations. Vous pérennisez et appréciez à chaque instant la performance énergétique de vos bâtiments (Ratios et normalisations : DJU-m2- nombre de personnes, élèves, lits ...)
  • L'extraction automatique des consommations des week-end
  • Les comparaisons annuelles, mensuelles, hebdomadaires, journalières, horaires (mini, max, moyenne, variance, régression linéaire...)
     

Avantages produit :

  • Architecture du système simplifiée 
  • Tableaux de bord pour être informé au premier coup d’œil 
  • Des alertes pour rester sur le « qui vive » 
  • Rapports énergétiques 

Mode multi énergies, multi sites, multi protocoles et multi utilisateurs
Mode SAAS ou IN SITU
Site web personnalisé et sécurisé (https) avec login et mot de passe
Portail simple, puissant, rapide à mettre en oeuvre, personnalisable et configurable en toute autonomie par l'utilisateur
Réception possible de fichiers de données énergétiques brutes au format csv (e-mail ou Ftp)
Exploitation de différentes sources de données
Compatibilité avec : GTB, Régulateurs, Radio, Filaire, TCP IP, GPRS, fichiers Excel
Saisie manuelle (compteurs non instrumentés, factures, indicateurs de production, normalisation etc.…)

  • Commerce
  • Tertiaire
