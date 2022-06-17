ConnexionS'abonner
Encocheuses et poinçonneuses électrique & automatique TYMA

La poinçonneuse électrique & automatique TYMA permet l'usinage de bande de tôles prédécoupées et de chutes.

  • Ajustement de la table grâce à une manette de réglage
  • Mécanisme d'avancement des tôles dans la machine
  • Butée extérieur permettant le guidage de la tôle
  • Vis de serrage permettant de maintenir la tôle au cours du cycle de production
  • Potentiomètre à plusieurs vitesse pour le travail des tôles moles (élevé pour cuivre/alu) et les tôles dures (basses acier/zinc)
  • Réalisez grâce à plusieurs outils, différents types de poinçonnages
  • Fonctionne électriquement et pneumatiquement

Puissance moteur : 1.5 KW
Hauteur totale (sans table) : 665 mm
Longueur : 910-1120 mm
Déploiement : 260 mm
Empattements : 420 x 540 (largeur et profondeur)
Niveau de bruit : 68dba

TYMA DIFFUSION : Spécialisé dans les machines et outils pour tôles fines.

  • Industrie
TYMA DIFFUSION : Spécialisé dans les machines et outils pour tôles fines. L’histoire...

7 Rue de la Guerlande
71880 Châtenoy-le-Royal
France

