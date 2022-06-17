Encocheuses et poinçonneuses électrique & automatique TYMA
La poinçonneuse électrique & automatique TYMA permet l'usinage de bande de tôles prédécoupées et de chutes.
Avantages produit :
- Ajustement de la table grâce à une manette de réglage
- Mécanisme d'avancement des tôles dans la machine
- Butée extérieur permettant le guidage de la tôle
- Vis de serrage permettant de maintenir la tôle au cours du cycle de production
- Potentiomètre à plusieurs vitesse pour le travail des tôles moles (élevé pour cuivre/alu) et les tôles dures (basses acier/zinc)
- Réalisez grâce à plusieurs outils, différents types de poinçonnages
- Fonctionne électriquement et pneumatiquement
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance moteur : 1.5 KW
Hauteur totale (sans table) : 665 mm
Longueur : 910-1120 mm
Déploiement : 260 mm
Empattements : 420 x 540 (largeur et profondeur)
Niveau de bruit : 68dba
Divers
TYMA DIFFUSION : Spécialisé dans les machines et outils pour tôles fines.
