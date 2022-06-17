Matériel pour tôle fine : dévidoir à mandrin 1,5 tonne.
Le dévidoir peut accueillir des bobines d'une longueur maximum de 1000 mm et a une capacité de 1500 kg.
Il est idéalement conçu avec ses 4 roulettes pivotantes et ses 2 stabilisateurs, et permet un confort de travail certain grâce à ses extrémités repliées assurant une insertion aisée des bobines.
Avantages produit :
- 4 roulettes pivotantes et 2 stabilisateurs
- Confort de travail certain
- Insertion aisée des bobines
- Poignée de commande
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids net à vide : 118 kg
Charge maximale d’utilisation (CMU) : 1500 kg
Longueur maximale des bobines : 1000 mm
Compatibilité avec les bobineaux ø 295 mm intérieur : oui
Compatibilité avec les bobines ø 510 mm intérieur : oui
Système de freinage intégré : oui
Anneaux de levage intégrés : oui
Divers
