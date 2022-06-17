ConnexionS'abonner
Matériel pour tôle fine : dévidoir à mandrin 1,5 tonne.

TYMA DIFFUSION

Le dévidoir peut accueillir des bobines d'une longueur maximum de 1000 mm et a une capacité de 1500 kg.

Il est idéalement conçu avec ses 4 roulettes pivotantes et ses 2 stabilisateurs, et permet un confort de travail certain grâce à ses extrémités repliées assurant une insertion aisée des bobines.

Avantages produit :

  • 4 roulettes pivotantes et 2 stabilisateurs
  • Confort de travail certain
  • Insertion aisée des bobines
  • Poignée de commande

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids net à vide : 118 kg
Charge maximale d’utilisation (CMU) : 1500 kg
Longueur maximale des bobines : 1000 mm
Compatibilité avec les bobineaux ø 295 mm intérieur : oui
Compatibilité avec les bobines ø 510 mm intérieur : oui
Système de freinage intégré : oui
Anneaux de levage intégrés : oui

Divers

TYMA DIFFUSION : Spécialisé dans les machines et outils pour tôles fines.

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Autres produits

TYMA DIFFUSION - Batiweb

7 Rue de la Guerlande
71880 Châtenoy-le-Royal
France

Plus d'informations


