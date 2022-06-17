Matériel pour tôle fine : dévidoir à mandrin 1,5 tonne.

Le dévidoir peut accueillir des bobines d'une longueur maximum de 1000 mm et a une capacité de 1500 kg.

Il est idéalement conçu avec ses 4 roulettes pivotantes et ses 2 stabilisateurs, et permet un confort de travail certain grâce à ses extrémités repliées assurant une insertion aisée des bobines.

Avantages produit :