TYMA DIFFUSION : Spécialisé dans les machines et outils pour tôles fines.

L’histoire commence en 1990 avec la première vente de machines Schechtl au travers de la société Tôlerie Cordier spécialisée dans la fabrication et le négoce de zinguerie depuis 1817.

Entre 1990 et 2000, développement des ventes de machines pour les couvreurs - zingueurs, pour les façonniers en bâtiments industriels et pour les fabricants en zinguerie et fumisterie.

En 2000 vient la création d'une identité commerciale appelée " TYMA DIFFUSION " qui se spécialise dans la distribution de matériel pour la transformation de la tôle fine.

Dans ce cadre TYMA DIFFUSION développera des partenariats avec plusieurs marques dont SCHECHTL, JORNS, ECKO-TECH, WUKO, PROFI LINE, RAU, STUBAI, PICARD, KRASSER, FIRMAC, KIESEL, etc ...

En janvier 2009, nouveau cap pour TYMA DIFFUSION. Déménagement de Besançon à Chalon sur Saône. Cela permet une meilleure proximité avec le marché national. L’équipe est reboostée avec une nouvelle installation de 900m² et la création d’un showroom machines.

2010 à aujourd'hui seront des années de développement pour les entreprises qui veulent être plus performantes face à la conjoncture économique, certaines n'hésiteront pas à investir pour créer une dynamique d’évolution, de rentabilité et de valeur ajoutée à leurs fabrications grâce à des machines mieux adaptées et plus performantes.

Les leaders du marché sont souvent en accord avec l’adage qui dit : « Il faut toujours investir quand ça va mal... »

Les avantages TYMA DIFFUSION :

Un showroom d'essai de 500m2 avec plus de 50 machines en permanence et des techniciens expérimentés pour répondre à vos questions.

Une expérience de plus de 20 années d'expérience au service des professionnels de l'industrie et du bâtiment.

TYMA DIFFUSION dispose d'une équipe de commerciaux couvrant l'ensemble du territoire.

Le savoir-faire de TYMA DIFFUSION :