Enduit à séchage SERPO ALB LIGHT par OPTIROC

Le SERPO ALB light est un enduit à séchage, prêt à l’emploi permettant le traitement manuel des joints.



Sa formule allégée et sa texture légère en font un produit agréable et facile à travailler.



Le redoublement des joints se fait après le durcissement complet de l’enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Son application est manuelle.



Il s'utilise sur les murs et les plafonds en intérieur

Supports :

Réalisation de joints avec bande papier (collage et finition) sur ouvrages de plaques de plâtre à parement cartonné à bords amincis

Conformément, DTU 25.41, le calicot utilisé pour réaliser le joint ne pourra être que du type papier micro perforé

Autres supports, nous consulter

Avantages produit :