Enduit prêt à l’emploi SERPO SX par OPTIROC
SERPO SX est un enduit prêt à l’emploi, destiné à une finition gouttelette fine, structurée et très blanche. Son application est mécanisée se faisant avec une machine à projeter les enduits. Il s'utilisation en intérieur, pour murs et les plafonds.
Idéal pour préparer et décorer les bétons bullés, les plaques de plâtre à parements cartonnés.
Avantages produit :
- Gouttelette très esthétique, régulière, possible de lisser
- Parfaitement adapté pour une finition écrasée
- Finition économique
- Projection sans brouillard
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Matériel : machine à projeter les enduits en pâte, lame à enduire, couteau de peintre
Préparation : malaxer le produit avant projection
Épaisseur maximale : 1 mm / passe, 3 mm ponctuellement
Consommation : 1,3 à 2 kg/m² en 2 passes selon nature du support
Recouvrement : attendre le séchage total
Nettoyage : à l’eau après emploi
Conditionnement : Seau plastique de 25 kg, palette filmée de 1 tonne
Divers
Supports :
Béton banché
Plaques de plâtre à parements cartonnés
Plâtre et carreaux de plâtre
Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l’aide d’enduits de peintre, d’enduits de ciment ou de ragréage
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
