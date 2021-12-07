ConnexionS'abonner
Enduit prêt à l’emploi SERPO SX par OPTIROC

OPTIROC

SERPO SX est un enduit prêt à l’emploi, destiné à une finition gouttelette fine, structurée et très blanche. Son application est mécanisée se faisant avec une machine à projeter les enduits. Il s'utilisation en intérieur, pour murs et les plafonds.

Idéal pour préparer et décorer les bétons bullés, les plaques de plâtre à parements cartonnés.

Avantages produit :

  • Gouttelette très esthétique, régulière, possible de lisser
  • Parfaitement adapté pour une finition écrasée
  • Finition économique
  • Projection sans brouillard

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Matériel : machine à projeter les enduits en pâte, lame à enduire, couteau de peintre
Préparation : malaxer le produit avant projection
Épaisseur maximale : 1 mm / passe, 3 mm ponctuellement
Consommation : 1,3 à 2 kg/m² en 2 passes selon nature du support
Recouvrement : attendre le séchage total
Nettoyage : à l’eau après emploi
Conditionnement : Seau plastique de 25 kg, palette filmée de 1 tonne

Divers

Supports :
Béton banché
Plaques de plâtre à parements cartonnés
Plâtre et carreaux de plâtre
Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l’aide d’enduits de peintre, d’enduits de ciment ou de ragréage

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

OPTIROC

OPTIROC est l'acteur majeur des enduits du peintre, en pâte et en poudre, pour l'aménagement...

Z.I. de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier
30034 NIMES CEDEX 1
France

Plus d'informations


