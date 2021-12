OPTIROC est l'acteur majeur des enduits du peintre, en pâte et en poudre, pour l'aménagement intérieur.

Implantée dans la région de Nîmes depuis 1982, c'est notre engagement en faveur de nos clients qui nous permet de proposer une gamme complète de produits performants que nous ne cessons d’enrichir avec des nouveautés.

OPTIROC est une entreprise du groupe Saint-Gobain.

Concepteur, fabricant et distributeur de matériaux, Saint-Gobain transforme la matière en produits performants au service de notre vie quotidienne et prépare les matériaux de notre futur. Ces matériaux se retrouvent partout dans différents domaines du quotidien : le bâtiment, les transports, les différentes infrastructures et dans de nombreuses applications industrielles. Saint-Gobain a pour objectif de développer des gammes de produits complètes, innovantes et performantes en restant fidèle à sa réputation de qualité et de sécurité.

