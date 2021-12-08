Enduit prêt à l’emploi SERPO SY par OPTIROC
Le SERPO SY est un enduit prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports ayant un mauvais état de surface. Son application est mécanisée et il s'utilise en intérieur, pour les murs et les plafonds.
Idéal pour rattraper des défauts de planéité. Recouvrable par les enduits de lissages et de finitions de la gamme SERPO.
Supports :
- Agglomérés de ciment creux
- Béton banché
- Béton cellulaire, carreaux brique
- Autres supports, nous consulter
Avantages produit :
- Très fort pouvoir garnissant
- Charge en une seule passe sans fissuration et faible retrait
- Projection sans brouillard
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Préparation : malaxer le produit avant projection si besoin
Matériel : machine à projeter les enduits en pâte, lame à enduire, couteau de peintre
Epaisseur d’application : maximum 2mm par passe, 5 mm ponctuellement
Consommation : 2 à 5 kg/m² par passe selon nature du support
Recouvrement : attendre le séchage total
Nettoyage : à l’eau après emploi
Conditionnement : Sac plastique de 25 kg, palette carton filmée de 1 tonne
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Béton cellulaire
- Afficher plus
Enduit prêt à l’emploi SERPO SX par OPTIROC
SERPO SX est un enduit prêt à l’emploi, destiné à une finition gouttelette fine, structurée et très blanche. Son application est mécanisée se...
Enduit de finition décoratif SERPO TEX par OPTIROC
SERPO TEX est un enduit de finition décoratif ayant l'aspect granité. Prêt à l’emploi, son application est mécanisée. Il s'utilise en intérieur,...
Enduit à séchage SERPO ALB LIGHT par OPTIROC
Le SERPO ALB light est un enduit à séchage, prêt à l’emploi permettant le traitement manuel des joints. Sa formule allégée et sa texture légère...
Enduit de finition décoratif SERPO FIBRE par OPTIROC
Le SERPO FIBRE est un enduit de finition décoratif à base de fibre de cellulose. Prêt à l'emploi, il peut s'appliquer manuellement ou bien de façon mécanique....
Sous couche SERPO MAT ACRYL par OPTIROC
Le SERPO MAT ACRYL est une sous couche en phase aqueuse à usage intérieur, spécialement formulée, pour l'application avant enduits gouttelettes et enduits du peintre. Elle...