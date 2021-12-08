ConnexionS'abonner
Enduit prêt à l’emploi SERPO SY par OPTIROC

OPTIROC

Le SERPO SY est un enduit prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports ayant un mauvais état de surface. Son application est mécanisée et il s'utilise en intérieur, pour les murs et les plafonds.

Idéal pour rattraper des défauts de planéité. Recouvrable par les enduits de lissages et de finitions de la gamme SERPO.

Supports

  • Agglomérés de ciment creux
  • Béton banché
  • Béton cellulaire, carreaux brique
  • Autres supports, nous consulter

Avantages produit :

  • Très fort pouvoir garnissant
  • Charge en une seule passe sans fissuration et faible retrait
  • Projection sans brouillard

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Préparation : malaxer le produit avant projection si besoin
Matériel : machine à projeter les enduits en pâte, lame à enduire, couteau de peintre
Epaisseur d’application : maximum 2mm par passe, 5 mm ponctuellement
Consommation : 2 à 5 kg/m² par passe selon nature du support
Recouvrement : attendre le séchage total
Nettoyage : à l’eau après emploi
Conditionnement : Sac plastique de 25 kg, palette carton filmée de 1 tonne

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

