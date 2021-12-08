ConnexionS'abonner
Enduit de finition décoratif SERPO FIBRE par OPTIROC

OPTIROC

Le SERPO FIBRE est un enduit de finition décoratif à base de fibre de cellulose. Prêt à l'emploi, il peut s'appliquer manuellement ou bien de façon mécanique. Il s'utilise en intérieur, sur les murs et les plafonds.

Il est idéal pour décorer en épaisseur.

Supports :

  • Béton banché
  • Plaque de platre à parements cartonnés
  • Plâtre et carreaux de plâtre
  • Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l'aide d'enduits de peintre, d'enduits de ciment ou de ragréage
  • Autres supports nous consulter

Avantages produit :

  • Très couvrant et garnissant
  • Multiples effets décoratifs possibles
  • Particulièrement adapté aux travaux de rénovation
  • Polyvalence d'application

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Préparation : malaxer le produit avant application. Ne pas diluer
Matériel : machine à projeter les enduits en pâte, lisseuse, taloche, rouleau
Nettoyage : à l'eau après emploi
Épaisseur d'application : maximum 2mm par passe, 5mm ponctuellement
Consommation : 1,5 à 3kg/m² selon l'aspect décoratif souhaité
Recouvrement : attendre le séchage total
Conditionnement : Seau plastique de 25 kg, palette filmée de 825 kg

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

OPTIROC - Batiweb

OPTIROC est l'acteur majeur des enduits du peintre, en pâte et en poudre, pour l'aménagement...

Z.I. de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier
30034 NIMES CEDEX 1
France

Plus d'informations


