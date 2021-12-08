Enduit de finition décoratif SERPO FIBRE par OPTIROC
Le SERPO FIBRE est un enduit de finition décoratif à base de fibre de cellulose. Prêt à l'emploi, il peut s'appliquer manuellement ou bien de façon mécanique. Il s'utilise en intérieur, sur les murs et les plafonds.
Il est idéal pour décorer en épaisseur.
Supports :
- Béton banché
- Plaque de platre à parements cartonnés
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l'aide d'enduits de peintre, d'enduits de ciment ou de ragréage
- Autres supports nous consulter
Avantages produit :
- Très couvrant et garnissant
- Multiples effets décoratifs possibles
- Particulièrement adapté aux travaux de rénovation
- Polyvalence d'application
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Préparation : malaxer le produit avant application. Ne pas diluer
Matériel : machine à projeter les enduits en pâte, lisseuse, taloche, rouleau
Nettoyage : à l'eau après emploi
Épaisseur d'application : maximum 2mm par passe, 5mm ponctuellement
Consommation : 1,5 à 3kg/m² selon l'aspect décoratif souhaité
Recouvrement : attendre le séchage total
Conditionnement : Seau plastique de 25 kg, palette filmée de 825 kg
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
