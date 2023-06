EXO-1 : Exosquelette dédié aux travaux au-dessus des épaules

EXO-1, le premier exosquelette d'Hilti dédié aux travaux au-dessus des épaules. Il permet de transférer le poids contenu dans les bras vers les hanches, et de porter une charge de 4 kilos sans en ressentir le poids dans les bras.



L'objectif de cet exosquelette : réduire de 47 % les pics de contrainte exercés sur les muscles des bras et des épaules pour soulager les articulations et éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS), reconnus comme maladie professionnelle.



Cette nouvelle technologie est particulièrement adaptée aux plombiers et électriciens qui font de la pose en hauteur et des travaux répétitifs. (35 % des électriciens et plombiers faisant de la pose au plafond se plaignent de douleurs à l'épaule).



Il est idéal pour les compagnons amenés à effectuer des travaux d'installation de conduits d'aération et d'équipements de ventilation, de sprinklers, de tuyauterie, de fixation de câbles et conduits, ou encore de suspension de cloisons sèches au-dessus de la tête.



Pour développer et optimiser EXO-1, Hilti a ainsi noué un partenariat avec Ottobock, spécialiste des technologies médicales.



L'avantage de cet exosquelette ? Passif, il ne dispose pas de batterie, ce qui le rend très léger, et ne dépend d'aucune alimentation en énergie. Il fonctionne en effet à l'aide d'un système mécanique de câbles de traction, et se met comme un sac à dos, qui peut être utilisé ponctuellement ou tout au long de la journée.