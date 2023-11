Fenêtre PVC Swingline : Finition Noir Velours & Poignée kompakt

Design, Luminosité, Ventilation, Confort d'été, Facilité de pose : Démarquez vous avec la fenêtre Swingline en PVC de LEUL Menuiseries.

Swingline arbore un esthétisme contemporain, avec des profils extérieurs galbés pour des lignes adoucies.

Une fenêtre PVC Design

Sa finition plaxée noir velours dénote par un toucher doux inédit et une allure mate d'une élégance rare. Le produit est qualitatif et très facile d'entretien. Cette solution couleur offre une résistance et une durabilité de haute qualité.

La nouvelle poignée TBT Kompakt de Hoppe, sans embase, renforce ce design épuré. La fixation est directement visée sur le profil de la fenêtre en tant que composant séparé. Le montage rapide s'effectue par simple emboitement.

Luminosité, ventilation et confort d'été grâce au coffre de volet roulant Reno City et la lame bioclimatique

Coffre idéal pour la rénovation, le volet roulant RENO CITY peut être équipé de la motorisation io-RS100 Solaire Somfy France. Facile de pose, son coffre est solide et rigide et sa console est accessible facilement pour le sav.

Le choix d'une lame bioclimatique s'impose si vous souhaitez profiter de fonctions volets, mais aussi moustiquaire et store.