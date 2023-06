Fresco Valley : la nouvelle collection en vinyle LVT au design biophilique

Inspirée par la nature, elle combine des textures avec des formes organiques et des motifs de bois scandinaves chaleureux et originaux, pour faire rentrer la nature dans vos espaces.

Une collection subtile aux motifs bruts et naturels dans deux formats

Voici Fresco Valley, une collection unique offrant trois motifs inspirés de la nature, avec des tons subtils permettant de rendre les espaces intérieurs plus vivants.



Cliff est une lame 25x100cm qui rappelle les surfaces minérales rehaussée de subtils détails texturés et naturels. Ridge est une dalle 50x50 cm qui s’inspire du ruissellement de l’eau sur la surface des pierres. Et Great Heights, une autre lame 25x100 cm, présente un motif de bois scandinave avec des nuances qui varient à mesure que l’espace s’étire.

Des produits participant à la neutralité carbone collective cradle-to-cradle

En sélectionnant des revêtements de sol Interface, dont la collection Brushed Lines, lesclients choisissent des dalles de moquette, des dalles LVT et des dalles en caoutchouc nora® neutres en carbone et ce pendant toute la durée de vie des produits. Une opération possible grâce au programme certifié, Carbon Neutral Floors™.



La collection Fresco Valley, qui contient 39 % de matériaux recyclés, se pose et s’entretient facilement. Dans le cadre du programme ReEntry, Interface propose à ses clients la récupération des LVT en fin de vie. Il s’agit là de quelques-unes des nombreuses actions mises en place par l’entreprise pour tenir son engagement : devenir une entreprise à bilan carbone négatif d’ici 2040.

