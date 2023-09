Découvrez Upon Common Ground : une collection inspirée des paysages naturels de l'Australie

Interface vous présente sa nouvelle collection de dalles de moquette : Upon Common Ground. Chez Interface, nous nous sommes toujours engagés à créer des revêtements de sol qui allient esthétique, innovation et respect de l’environnement. Avec Upon Common Ground, nous sommes allés plus loin en nous inspirant de la nature riche et variée de l'Australie pour concevoir une gamme de dalles de moquette uniques en leur genre.

Cette collection se compose de cinq produits, inspirés des biotopes de l’Australie : le désert, les océans, la forêt tropicale, les eaux douces et le Spinifex. Chaque palette de couleurs a été soigneusement élaborée par nos équipes et des architectes en Australie pour capturer l'essence de ces régions variées, avec des tons neutres et des accents de couleur qui évoquent la beauté naturelle et l'unicité de ces écosystèmes.

Escarpment et Dry Bark sont deux produits qui puisent leur inspiration dans les falaises majestueuses et les océans entourant le pays. Leurs motifs minéraux et naturels incarnent à la fois la force et la tranquillité de ces paysages époustouflants. Disponibles dans des coloris neutres et vifs, Escarpment et Dry Bark offrent une polyvalence qui s'adapte à tous les espaces dans un format 50x50cm et 25x100cm.

Sandbank, Shallows et Undulating Water, quant à eux, vous transporteront vers les rivages sablonneux, les eaux calmes des lacs et les forêts tropicales d'Australie. Ensemble, ces trois dalles de moquette créent une transition harmonieuse, partant de Sandbank au design épuré, en passant par Shallows avec des ajouts de couleur subtils, jusqu'à Undulating Water au motif fort et organique.

Au-delà de leur esthétique remarquable, nos dalles de moquette sont fabriquées avec une fibre Econyl® en nylon 100% recyclée, soulignant ainsi notre engagement envers l’environnement. De plus, elles sont équipées de notre sous-couche biosourcée CQuestBio en standard, diminuant encore plus l’empreinte carbone des produits finis.

Comme tous nos produits, la collection Upon Common Ground participent à la neutralité carbone cradle-to-cradle avec le programme Carbon Neutral Floors.

Transportez votre prochain projet en Australie avec la collection Upon Common Ground. Laissez-vous séduire par ses motifs inspirés de la terre, de l'eau et de la vie sauvage, et contribuez à créer des espaces éco-responsable, performant et esthétique.