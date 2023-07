Collection globale de cinq produits inspirés de la nature : collection Human Nature

L’être humain est par essence créatif. En tant que designers, nous savons que lorsque nous suivons l’exemple de la nature, en concevant des espaces qui stimulent nos sens via la lumière, la couleur, la texture et les détails, nous stimulons aussi la créativité chez chacun d’entre nous.

La collection Human Nature a été pensée comme une belle base pour ces espaces.

Elle est constituée de cinq textures différentes, avec des dalles skinny plank 25 cm x 1 m. Inspirées d’éléments naturels, HN810, HN850 et HN840 peuvent être utilisées pour créer une suite organique et un effet de fondu, les coins et les bords des dalles étant totalement invisibles.

HN820 et HN830 élargissent la gamme, avec des effets discrets ou exubérants, des tons neutres ou très vifs. Comme toujours dans le monde naturel, les transitions sont diverses. Le format skinny plank se prête à des transitions fluides avec ses dimensions gracieuses et élancées. On obtient des effets plus dynamiques en mélangeant les nuances et les textures avec la géométrie affirmée de la dalle.

Matériaux (détail) :