Gamme de solutions ondulées COLORAGRI : Couverture et Façade

Colorée avec des pigments, la gamme Coloragri se décline en trois coloris (unis et flammé), offrant une solution idéale de couverture pour des projets de construction et de rénovation qui se fondent harmonieusement dans le paysage.

Economiques et durables, grâce à un entretien réduit au minimum, ces plaques sont disponibles en 5 et 6 ondes. Conçues pour résister aux intempéries et aux effets du temps, elles allient esthétique et fonctionnalité.

Les trois coloris disponibles permettent de s’adapter à divers environnements, créant des constructions qui se fondent parfaitement dans leur cadre naturel tout en ajoutant une touche de couleur pour un entretien minimal, ce qui en fait un matériau de choix pour les projets soucieux du budget et de la durabilité.

Le fibres-ciment, un matériaux performant :

Inoxydable : stable aux influences chimiques,

Imputrescible : insensible à l’humidité, limite l’apparition de mousse,

Confort acoustique : réduction de l’intensité sonore de -12 dB par rapport à d’autres matériaux,

Excellente réaction au feu : Classement A2-s1,d0 & B Roof (t3),

Durable : durée de vie de 50 ans.

Matériaux (détail) :

Fibres-ciment

Labels et certifications (détail) :