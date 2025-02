Solution ondulée TEINTE NATURELLE : Couverture et façade

Produit emblématique d'Eternit, la plaque ondulée Teinte Naturelle combine esthétique intemporelle et performance. Disponible en 5 et 6 ondes, elle se distingue par sa finition naturelle qui s’intègre harmonieusement à son environnement.

Adaptée aussi bien en façade qu’en couverture, cette solution ondulée s’applique dans les projets tertiaires, collectifs et résidentiels. Certifiée Excell Vert, la plaque Teinte Naturelle garantit une inertie chimique et organoleptique, assurant une qualité optimale de l’air au sein du bâti.

Garantie 10 ans, la plaque Coloronde teinte naturelle est compatible avec l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) et les systèmes photovoltaïques. Sa robustesse et sa durabilité en font un choix idéal pour des projets à la fois fonctionnels et esthétiques, tout en respectant les exigences du DTU 40.37.

Le fibres-ciment, un matériaux performant :

Inoxydable : stable aux influences chimiques,

Imputrescible : insensible à l’humidité, limite l’apparition de mousse,

Confort acoustique : réduction de l’intensité sonore de -12 dB par rapport à d’autres matériaux,

Excellente réaction au feu : Classement A2-s1,d0 & B Roof (t3),

Durable : durée de vie de 50 ans.

Matériaux (détail) :

Fibres-ciment

Labels et certifications (détail) :