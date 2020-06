ETERNIT France est membre du Groupe Belge qui affiche un CA mondial d'environ de 3 milliard d'euros, est présent dans 42 pays à travers 102 entreprises, 107 usines et emploie plus de 15000 collaborateurs.



À presque 100 ans, Eternit, leader sur son marché, développe des systèmes de construction innovants pour la toiture, la façade et propose un large choix de gammes qui inspirent les architectes pour imaginer des édifices remarquables.



Parce que le secteur de la construction est sans cesse confronté à de nouveaux défis, Eternit s’appuie sur son savoir-faire historique pour concevoir des solutions performantes et durables, en phase avec les défis énergétiques et environnementaux du XXIe siècle.



Au travers de ses différentes gammes, ETERNIT apporte des solutions à l'ensemble des marchés : résidentiel, tertiaire, agricole et travaux publics, en veillant à adapter ses produits et solutions aux particularités de chacun.