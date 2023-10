Le fibres-ciment, un matériau durable à la hauteur des défis environnementaux

Penser les bâtiments durables

Deux éléments déterminent la longévité d’un bâtiment : la qualité de sa mise en œuvre bien sûr, mais également la robustesse et la facilité d’entretien des matériaux employés. Les années, le climat, l’orientation… impactent naturellement l’ouvrage. Constamment exposé aux aléas climatiques, le revêtement de couverture est une priorité pour protéger le bâti de l’usure du temps et éviter la dégradation et la dévalorisation du patrimoine.

Outre sa vocation de protection, la toiture joue un rôle capital pour garantir une bonne isolation. Mal entretenue, elle perd son étanchéité et provoque une déperdition d’énergie. En plus d’augmenter la facture énergétique, la santé et le bien-être des habitants peuvent en pâtir. Il devient alors nécessaire d’entreprendre des travaux de rénovation.

Le fibres-ciment, un allié pour la construction comme pour la rénovation

Flexible et contemporain, le fibres-ciment est un matériau qui apporte des solutions hautes performances.

Inoxydable, respirant et incombustible, le fibres-ciment permet, grâce à ses qualités intrinsèques éprouvées, d’améliorer le confort acoustique et thermique été comme d’hiver.

Conçus pour durer !

Plébiscité comme un standard de la longévité et de la pérennité des matériaux de construction, le fibres-ciment répond aux critères les plus stricts en termes de développement durable.

Eco-responsable, le fibres-ciment est composé de matières premières sélectionnées en fonction de leur origine et de leur impact sur l’environnement (ciment, fibres, cellulose et eau). Recyclable, il peut être réutilisé afin de lui donner une seconde vie.

Eternit : un large choix de possibilités pour tous types de bâtiments

Certifiées Origine France Garantie, les solutions fibres-ciment Eternit (plaques ondulées et plaques support de tuiles), garantissent une couverture à l’épreuve du temps.

Disponibles en trois finitions : Teinte Naturelle, Coloronde (surface peinte) ou Coloragri (pigments appliqués), pour un total de 9 couleurs, les plaques ondulées Eternit présentent de nombreux atouts pour la construction et la rénovation des bâtiments, industriels, tertiaires, agricoles ou maisons individuelles et s’invitent même en bardage pour une esthétique résolument contemporaine.

La plaque support de tuile Soutuile permet de renforcer les toitures en tuiles canal. D’une couleur flammée, elles associent esthétique traditionnelle et résistance face aux vents violents. Elles peuvent se poser avec ou sans tuiles et assurent l’étanchéité immédiate des constructions.

