Gamme Knauf Danoline Unity

La gamme Danoline permet la réalisation de plafonds acoustiques et décoratifs, composés de dalles en plâtre lisses ou perforées et contre-facées d'un voile en fibre végétale absorbant. De quoi garantir une excellente absorption acoustique et une très bonne protection contre la poussière.

Les dalles standard sont de dimensions modulaires, d'épaisseur de 9,5 à 12,5 mm selon l'usinage des bords choisis.

Application :

Construction neuves ou réhabilitation.

Locaux soumis à contraintes spécifiques : absorption acoustique, esthétique de surface, isolation thermique, résistance au feu, hygiène.

Plafonds intérieurs.

Équipements éducatifs ou sociaux, locaux industriels et commerciaux, ERP.

Les + KNAUF :

Excellente absorption acoustique.

Solutions sur-mesure.

Nombreuses dimensions possibles pour une créativité architecturale sans limites !

Labels & Certifications (détail) :