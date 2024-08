Plafond Knauf Horizon 4

Plafond constitué de fourrures standard F47 et paré d’une plaque de plâtre Horizon 4 non perforée, usinée en 4 bords amincis permettant la réalisation d’enduits de finition de qualité irréprochable.

Pose en joints alignés possible, et suppression des relevés de fourrures en abouts de plaques.

Application :

Constructions neuves ou réhabilitation.

Tout types de bâtiments : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Les + KNAUF :

Planéité du plafond qui libère des soucis de la lumière rasante.

Supprime le relèvement des fourrures.

Évite l’enduisage large.

La finition Snowboard économise la première couche d’impression.

Les bords amincis facilitent la réalisation des joints sur des cloisons au-delà de 2,50 m.

Labels & Certifications (détail) :