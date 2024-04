GEBETANCHE EAU POTABLE RT1, résine d'étanchéité pour raccords filetés en métal

GEBETANCHE EAU POTABLE RT1 est une résine anaérobie au PTFE qui permet de réaliser l’étanchéité des raccords filetés métalliques véhiculant de l’eau potable.

Elle s’utilise sans filasse et convient pour L’étanchéité des circuits d’eau potable, mais également des réseaux d’eau chaude ou d’eau froide sanitaire, de vapeur d’eau et d’air comprimé. Pratique, sa formule est repositionnable et démontable avec des outils conventionnels jusqu’à 1’’.

Matériaux (détail) :

Résine anaérobie polymérisant en absence d'oxygène au contact du métal

Gel liquide de couleur crème

Labels et certifications (détail) :