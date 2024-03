GEB est la référence en consommables chimiques d’étanchéité dans l’univers de la plomberie, du chauffage et de la piscine

Au fil des années, GEB a utilisé différents logos au sein de sa communication

À l’origine, lorsque Gaston Eugène Barthélémy a fondé GEB en 1860, il a donné à l’entreprise les initiales de son nom. À l’époque, aucune représentation graphique de l’entreprise ou de la marque n’avait été créée. C’est ainsi que durant une quarantaine d’années, les emballages des produits GEB mettaient principalement en avant leur désignation, sans utiliser de logo symbolisant la marque.

C’est à partir de 1906 que le premier logo GEB voit le jour, celui du Mastic lange, un produit dédié à l’étanchéité des machines à vapeur. Ce logo est alors utilisé sur différents supports de communication de la marque tels que les catalogues de la société.

En 1950, pour renforcer la notoriété et la reconnaissance de la marque GEB, un logo en forme de cercle voit le jour. Cette forme représentant un bouclier, symbolisait l’engagement de GEB à fournir des produits de qualité pour la protection et l’étanchéité en plomberie. Ce symbole est utilisé à la fois sur l’ensemble des supports de communication ainsi que sur les produits.

C’est en 1981 que le logo GEB en forme de vague connu par tous les plombiers fait son arrivée. Il est déployé sur l’ensemble des supports de communication et des produits diffusés au sein du marché professionnel dans les négoces de plomberie. Il est le symbole de dynamique, de la souplesse et de l’étanchéité. Sa couleur bleue dominante permet de représenter la fiabilité et l’eau. Les lettres G et E sont assemblées de manière à visualiser le signe + qui fait référence à l’expertise de la marque.

En 2000, GEB décline son logo en raccourcissant la vague GEB et en créant la forme sourire destinée au marché Grand Public.

En 2024, après trois générations dédiées à l’évolution de cette entreprise familiale, GEB est ravis de dévoiler une nouvelle charte graphique, marquant l'union entre tradition et innovation pour les années à venir.

En effet, GEB se réinvente avec une nouvelle identité visuelle qui modernise son image de marque.

Pour commencer, le logo conserve une couleur bleue intensifiée et également sa forme de vague emblématique.

Ce nouveau logo unique, conçu en flat design, sera déployé é à la fois sur le Marché professionnel et Grand Public afin d’alimenter une identité de marque forte.

Graphiquement, le logo a été modernisé sans rupture complète avec le logo actuel. Ainsi, la forme originelle de la vague d’eau est conservée tout en épurant son design. Les lettres de la marque GEB se séparent et se redressent pour renforcer leur lisibilité. La base du logo conçue dans un bleu plus foncée, permet de mettre en relief la vague GEB et inclut lorsque le format lui permet, le slogan de la marque « La référence des plombiers, depuis 1860 ». Le logo quant à lui, continue de symboliser l’eau, le jointoiement et l’étanchéité.

Finalement, le nouveau logo GEB connote l’expertise de la marque, qui accompagne les plombiers et les experts du BTP au quotidien avec ses solutions d’étanchéité technique depuis 1860.

Ce changement d’identité visuelle démarre dès le mois de janvier 2024 sur l’ensemble des supports de communication de la marque GEB.

Une nouvelle identité visuelle des produits

À savoir que les premiers des supports de communication de la marque sont ses produits. Il était donc indispensable de travailler sur une nouvelle charte graphique des produits en plus du logo.

Ainsi, les produits utiliseront une charte graphique dédiée au réseau Professionnel et une autre dédiée au réseau Grand Public mais visuellement, les produits pourront cohabiter ensemble dans une seule et même boîte à outils par exemple.

Ainsi, les visuels des produits évolueront au fil de l’eau entre l’année 2024 et 2025.

La charte graphique des packaging GEB utilise un fond dominant blanc mettant en avant le nouveau logo. Ce blanc est considéré comme une couleur à part symbolisant la fiabilité et la netteté. Ce choix permet de réduire l’utilisation d’encre sur les supports imprimés dans un contexte où GEB met en place sa démarche RSE. Les couleurs principales des produits ont été conservées dans le but de maintenir la cohérence et la reconnaissance.

Les packagings seront épurés et iront à l’essentiel pour une meilleure compréhension.

Cette évolution marque un nouveau chapitre dans l’histoire de GEB après plus de 160 ans d’expertise. Ainsi, GEB est impatient de partager ce voyage avec ses fidèles partenaires et clients afin de poursuivre avec eux sa quête de l'excellence pour les générations à venir.

