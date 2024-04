RLC+, pour raccorder le cuivre et le laiton sans souder

Innovation GEB, le RLC+ est une résine d'étanchéité, constituant une brasure à froid ne nécessitant pas l'apport de flamme, pour raccorder les canalisations lisses en cuivre ou laiton.

Idéal pour les endroits difficiles d’accès, il garantit un résultat propre avec un temps de remise en pression après 15 minutes jusqu’à 30 bars. Compatible au contact à l’eau potable, le RLC+ est agréé WRAS et résiste jusqu'à +80°C.

Pour réaliser l’étanchéité des réseaux de plomberie et de chauffage, GEB a développé le RLC+, une technologie anaérobie qui permet le raccordement sans soudure des canalisations lisses en cuivre ou en laiton.

Utilisable sur les installations complètes d'eau chaude et froide sanitaire et de chauffage central, RLC+ résiste aux coups de béliers.

Garantissant un résultat sans trace ni bavure grâce à sa présentation sous forme de liquide épais, RLC+ de GEB assure aux plombiers-chauffagistes un résultat impeccable et durable quels que soient les travaux d’étanchéité à réaliser. Plus économique que le brasage et le sertissage, un flacon de 30 ml de RLC+ permet d’étancher 70 raccords de diamètre 14 mm, le tout en un rien de temps !

Matériaux (détail) :

Résine anaérobie liquide orange non démontable

Labels et certifications (détail) :

Conformité eau potable : certifié WRAS jusqu’à 23°C selon la norme BS 6920.