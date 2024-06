GLACE : bardage métallique à effet aléatoire

La montagne nous inspire. La silhouette d’un massif montagneux offre une succession de pentes et de sommets plus ou moins prononcés, jamais entrecoupés par des plats. Le dessin des tôles de la gamme GLACE s’inspire de ces triangles connectés en continu avec des sommets à pentes abruptes et des vallées encaissées.

Matériaux (détail) :

Acier S280 GD + Z275

Revêtement polyester 35µm

Labels & Certifications (détail) :