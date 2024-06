ONWOOD : bardage acier imitation bois

Avec ses nouveaux profils horizontaux et verticaux, la gamme OnWood® revisite et rend hommage aux 4 principaux exercices du bois en façade. Les textures sont impressionnantes de réalisme, et les fonds de nervures traités en noir mat disparaissent pour donner l’illusion parfaite d’éléments en bois véritable. Le tout en conservant la rapidité et la simplicité de mise en œuvre d’un bardage métallique, garanti et sans entretien.

Matériaux (détail) :

Acier S280 GD + Z275

Revêtement polyester 47µm

Labels & Certifications (détail) :