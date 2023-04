GRS 300 : Poignée bandeau ventouses avec contre plaque ajustable

Poignée bandeau ventouse(s) avec contre plaque ajustable de type GROOM GRS 300 pour le contrôle d’accès et l’évacuation des issues de secours, conforme à la norme DAS NFS 61-937 Fiche XIV en 24 Vcc et 4 Vcc, et équipée de ventouse(s) 300 Lbs avec report d’information porte verrouillée/déverrouillée.

Ventouses avec sélection automatique de la tension 12/24/48 Vcc et raccordement électrique 1 point sans polarité, sans boîtier abaisseur extérieur ni boîtier plexo ajouté, permettant un raccordement aisé. Ventouses avec sélection automatique de la tension 12/24/48 Vcc et raccordement électrique 1 point sans polarité, sans boîtier abaisseur extérieur ni boîtier plexo ajouté, permettant un raccordement aisé. Ventouses avec contre plaque ajustable permettant un alignement parfait.

Poignée anti-vandalisme et profil support en aluminium 3 mm d’épaisseur._x000B_

Embouts aluminium laqués dans le RAL de la poignée.

Poignée bandeau de conception tri-corps, garantissant une pose fiable et une grande rigidité de la poignée.

Design lisse et continu, sans aspérités pour un entretien facile.

Labels & Certifications (détail) :