Chassis de désenfumage EXUGROOM Excellence, l'exemple du projet NETWORK

La façade du bâtiment a été pensée pour accueillir un maximum de lumière tout en créant une perception de mouvement par un jeu de nuances de gris et d'alternances de dimensions des cadres aluminium des châssis en façade. Le respect de sa mise en scène architecturale était donc primordial pour ne pas dénaturer l’identité du bâtiment.

GROOM a participé à cette composition en élaborant spécialement pour ce projet 140 châssis EXUGROOM Excellence utilisés en tant qu'amenées d'air ou ouvrants de désenfumage totalement intégrés et rendus invisibles en façade de ce bâtiment.

Les châssis de désenfumage /amenée d'air frais EXUGROOOM Excellence s’adaptent parfaitement aux exigences esthétiques des ouvrages en façade grâce à leurs équipements invisibles totalement intégrés en feuillure.

En plus de leur design avantageux, ces Dispositifs d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) sont certifiés CE et NF conformément aux normes EN 12101-2 et NFS 61-937.

Les + produit GROOM :

Équipements invisibles incorporés en feuillure : verrou(s), ressorts oléopneumatiques, contact de position.

Système breveté d’autoplacage de l’ouvrant.

Verrou : réarmement automatique à la fermeture.

Poignée de tirage rétractable en ouverture extérieure.

Large choix de profils disponibles.

Déclenchement manuel du mécanisme pour la maintenance et l’entretien.

Raccordement électrique ou pneumatique : à droite par défaut ou à gauche sur demande.

Les caractéristiques de cet équipement, esthétique et sécuritaire, en font une solution parfaitement adaptée à la rénovation ou à la construction de bâtiments tertiaires, ERP ou bâtiments d'habitation à usage collectif.

Photo à la une : © Chantier Network à Bagneux (92), architecture Brenac&Gonzalez, photo Stefan Tuchila