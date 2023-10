HERADESIGN® Baffle Element Arc : baffle de plafond acoustique décoratif en laine de bois

Absorption acoustique : αw from 0.35(H) to 0.40(H) NRC from 0.35 to 0.40.

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0 Euroclasse A2-s1, d0 EN 13501-1.

Résistance à l‘humidité : ne convient pas aux piscines intérieures, aux garages souterrains et aux zones extérieures.