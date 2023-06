HYGENA Alpha : dalle de plafond minéral

HYGENA Alpha offre un aspect moderne et blanc et constitue la solution optimale pour les espaces nécessitant une excellente absorption acoustique. La surface est lavable et antimicrobienne.

Limite la croissance des bactéries et des champignons.

Nettoyable avec un chiffon sec et humide.

Aspect blanc et excellente acoustique avec un niveau de classe A.

Conforme aux exigences de risque de la zone 4 selon la norme NF S 90-351:2013.

Labels & Certifications (détail) :