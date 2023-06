HYGENA Aquatec : dalle de plafond minéral

HYGENA Aquatec est la solution idéale pour les zones à forte humidité, jusqu'à 100 % RH. Il offre une excellente absorption acoustique et est lavable, ce qui en fait la solution parfaite pour les environnements d'hygiène et de santé. La surface est lavable et antimicrobienne.

Limite la croissance des bactéries et des champignons.

Solution idéale pour les zones à forte humidité (jusqu'à 100 % d'humidité relative).

Excellente acoustique avec un niveau de classe A.

Conforme aux exigences de risque de la zone 4 selon la norme NF S 90-351:2013.

Peut être nettoyé à l'aide d'un appareil à haute pression et résiste aux désinfectants.

ISO 3.

Labels & Certifications (détail) :