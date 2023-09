Intégrer la ventilation naturelle hybride dans un projet de construction - TEC52

Catégorie : Formation continue

La rénovation de la ventilation dans l’habitat est confrontée à des difficultés, notamment pour réutiliser les conduits individuels ou shunts existants. Ce stage présente la ventilation naturelle hybride, explicite son intégration dans le projet de rénovation et présente les différents procédés existants.



Objectifs :

Connaitre les solutions de ventilation hybride en habitat collectif.

Savoir choisir la meilleure solution entre une VMC et une ventilation hybride selon le contexte du bâtiment.

Pouvoir quantifier ces dernières dans la réglementation thermique.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés innovants Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Connaître le domaine de la ventilation ou avoir suivi la formation « Les systèmes de ventilation traditionnels et innovants » (TEC50). Publics ciblés : Maitres d’ouvrage - Concepteurs - Installateurs - Contrôleurs techniques -Responsables de la maintenance et de l’exploitation - Fabricants de systèmes de ventilation - Experts judiciaires et d’assurances

Programme :

9h-17h30

Julien BOXBERGER, Formateur référent, Bureau d'études Aérauliques et Acoustiques, ALLIE’AIR



Rénovation de la ventilation point réglementaire

La réglementation hygiène (arrêté de mars 1982 et exigences du DTU 68.3 sur la reprise des conduits).

Compatibilité entre la ventilation et les appareils à combustion.



Les solutions de ventilation hybrides ou naturelles assistées, principe et fonctionnement

Ventilation naturelle hybride et assistée.

Ventilation naturelle hygroréglable avec ou sans assistance.

Ventilation mécanique basse pression.



Quantification énergétique dans la RT2012

Comment les saisir ?

Quelle performance ?



Choisir une solution pour rénover son bâtiment

VMC ou ventilation naturelle hybride ?

Comment reprendre les conduits existants ? (accessibilité, inspection visuelle par caméra, test d’étanchéité)

Les conditions du site à considérer.

Arbre de décision.



Conclusion

Réponse aux questions.

Tour de table.



Session :