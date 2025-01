Izifix : le poteau accessible sans accessoires

Le tout nouveau Poteau Izifix a été conçu pour une pose facile et rapide, sans accessoires de pose nécessaires, il suffit d'insérer le panneau dans la feuillure du poteau. Il comporte le logo Betafence à l'avant et un capuchon de protection.

En option il est possible d'utiliser les cales de tension pour maintenir le panneau lors de la pose, il est compatible avec les plaques de soubassement et des platines à emboîter sont disponibles pour une pose sur dalle béton ou muret.