L'isolation de toiture par l'extérieur : THERMAZONE CLIMA COMFORT®

Système pratique et rapide à mettre en œuvre.

Une meilleure résistance grâce à sa grille de renfort intégrée.

Les panneaux rainurés et bouvetés facilitent l'assemblage tout en réduisant les ponts thermiques.

Les panneaux sont autoportants.

Panneaux légers et faciles à découper.

L'écran HPV avec bandes adhésives intégrées assurent une étanchéité à l'eau et au vent et facilite la mise en oeuvre.

Garantie 10 ans.