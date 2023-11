Tuile Terre Cuite Fériane®, confort de pose et rendu Canal

Monier a conçu la tuile terre cuite Fériane® pour vous offrir une tuile au look traditionnel et authentique, mais dont les performances sont à la pointe de l’innovation. Son fond courbe prononcé possède un charme typique de l'Ouest de la France et sera idéal pour donner à votre toit un aspect traditionnel. Des performances à la hauteur de vos attentes.

Notre solution au service d’un projet unique Monier, fabricant français de solutions pour la toiture en pente, dont la mise en œuvre efficace contribue à une meilleure productivité sur tous les types de chantiers, même les plus exigeants. La tuile Fériane® est une tuile Grand Moule Fort Galbe du grand Ouest qui s'inscrit tout naturellement dans les traditions architecturales locales. Cette tuile s'impose comme la reproduction parfaite de l'esthétique des toits Canal d'antan. Les avantages de la tuile Terre Cuite Fériane® Fond courbe prononcé dans l’esprit canal

Système à l'égout unique grâce à la sablière structurée en sous-face

Confort et stabilité de pose

Conçue pour des pentes plus faibles

Grande variabilité du pureau

Coloris nuancés pour retrouver l’esthétique des toitures d’antan

Une large palette de 5 coloris pour s’adapter à tous vos projets

Accessoires communs à plusieurs profils

Fabrication en France à la Tuilerie de Roumazières Des caractéristiques techniques idéales, un atout indéniable pour votre projet Fériane® est une tuile terre cuite à emboîtement à relief, double emboîtement, double recouvrement conçue aussi pour des toitures à faible pente. Nombre de tuiles au m² : 11,3 à 13,2 tuiles/m²

Dimensions : 48x29 cm

Classe de relief G2

46,3 à 54,1 kg au m²

NF EN 1304 - NF P 31-202 [DTU 40.21]

Pureau variable de 34,5 à 38,5 cm

Mise en œuvre facilitée : Plus grand jeu d’assemblage longitudinal de sa catégorie avec 4 cm et transversal de 1 cm