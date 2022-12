Avec sa tuile Béton « Vieille France », BMI Monier (le seul fabricant en France à maîtriser la double expertise tuiles Béton et tuiles Terre cuite) propose une solution moderne pour la réalisation de toitures à l’aspect traditionnel et authentique.

Un aspect traditionnel et authentique

BMI Monier, fabricant français de tuiles, propose des systèmes complets, dont la mise en œuvre efficace contribue à une meilleure productivité sur tous les types de chantiers, même les plus exigeants.



La tuile « Vieille France » est une tuile plate aux couleurs traditionnelles qui saura répondre aux besoins des artisans et architectes à la recherche d’authenticité. Les toitures de bâtisses historiques, bâtisses en pierre ou aux spécificités régionales, pourront être réalisées à partir de ces tuiles qui se distinguent tant par leurs couleurs que par leur format.



En effet, la tuile « Vieille France » mesure 17 cm par 27 cm, ce qui correspond au plus petit format de tuile disponible, mais aussi au plus traditionnel dans la gamme couverture.



« Cette petite tuile plate donne un très beau rendu final qui plaît beaucoup à tous nos clients. Elle offre la même esthétique que les autres matières traditionnelles, mais avec les nombreux avantages du béton (étanchéité et résistance à toute épreuve contre les intempéries et la pollution de l’air). Dans le contexte actuel, la stabilité de son prix est aussi un atout. C’est un paramètre très sécurisant pour les professionnels et pour leurs clients », explique Rémi Ogez, Responsable Marketing Tuiles chez BMI Monier.

Un budget maîtrisé grâce à un matériau économiquement stable

La tuile « Vieille France » est une tuile en béton fabriquée en France, dans la tuilerie de Verberie (60). Au-delà des avantages techniques du béton (bonne tenue des couleurs, résistance accrue au développement des mousses et lichens, ingélif, etc.), ce matériau offre des avantages économiques.



En effet, son procédé de fabrication est simple et économe en énergie. Composée de sable à 75 %, de ciment, d’eau et de pigments minéraux, la tuile Béton nécessite peu de transformation et un étuvage à seulement 60°C. « De par son process de fabrication simple et maîtrisé, la tuile Béton reste un produit économiquement stable comparé à beaucoup d'autres produits pour le bâtiment », précise Rémi Ogez.

Des caractéristiques techniques qui se démarquent

La tuile Béton « Vieille France » est disponible en deux coloris : Rouge Vieilli et Vieux Chêne. C’est une tuile plate avec un taux de couverture de 63 tuiles au m². Pendante et coffine, elle permet d'optimiser la ventilation.



Rapide et économique à mettre en œuvre, elle offre de nombreux avantages aux artisans comme aux architectes.

« La tuile “Vieille France” est un vrai atout esthétique et économique. Elle offre tous les avantages techniques et durables d’une tuile Béton, mais avec l’aspect authentique d’un matériau plus traditionnel. Elle peut être mise en œuvre dans de beaux projets comme cela a été le cas lors de la réfection de l'église du château de Raray dans l’Oise », conclut Rémi Ogez.