La solution FST pour la gestion des listes de grilles - PROF2PLM

Disponible en deux versions, PLM est la solution FST pour la gestion des listes de grilles.
La version de base de PLM, incluse dans ProF2 à partir de la version LT, calcule analytiquement la grille de prix et l'exporte au format PDF ou Excel®.
Dans la version complète, PLM est un configurateur commercial puissant capable d’analyser les types et proposer à l'utilisateur tous les modes de réalisation techniques possibles, tels que les couleurs, les verres alternatifs, les accessoires optionnels, les bandes et alvéoles supplémentaires et les types d'ouverture pouvant être réalisés.
Pour chaque variante identifiée par le système ou entrée par l'utilisateur, il est possible d'attribuer une variation de prix calculable en fonction de règles différentes.
Avec le PLM, il est possible de créer une liste de vente pour tous les types de portes et fenêtres produites par la société (aluminium, PVC, fer, bois-aluminium, etc.) ainsi que pour les produits commercialisés tels que les portes, les portes intérieures, les moustiquaires, les bennes à ordures ou les cadres non produits en interne.
Avantages produit :
- Gestion interne des affaires
- Gestion des affaires externes
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Calcul de la grille de prix avec méthode analytique
Impression de liste et export au format PDF ou Excel®
Gestion des listes de prix du réseau, linéaires ou au mètre carré
Création de listes de prix pour les articles commercialisés
Définition des variantes de configuration d'article
Définition des règles de calcul du prix de vente en fonction des variantes
Exportation de la liste de prix vers le fichier
Envoi automatique des mises à jour de prix catalogue avec le service FST Cloud
Divers
FST est spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour les fenêtres et les machines de traitement de l'aluminium et du PVC.
Nous nous engageons à garantir à nos clients le retour sur investissement le plus rapide et l’amélioration de leur activité grâce à des solutions logicielles innovantes utilisant conseil, implémentation, formation, assistance technique, mises à jour et recherche et développement constant.
