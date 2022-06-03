La solution optimale pour la gestion des fabricants de fenêtres et de portes - PROF2
Disponible en quatre versions, ProF2 est la solution optimale pour la gestion des fabricants de fenêtres et de portes.
Les versions, entièrement évolutives entre elles, permettent une mise à niveau facile du produit en fonction de la croissance de votre entreprise.
Avantages produit :
- Environnement de conception
- Un calcul et marquage CE
- Gestion commandes
- Grille de prix
- Archive profils
- Gestion d'entrepôts et commandes fournisseurs
- Optimisation de la coupe
- Connexion avec les machines
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Planification guidée de types rectangulaires
Conception de types d'échelle sur CAD 2D
Insertion de traverses et de montants
Optimisation de la liste de coupe
Imprimés et calcul des estimations et des listes de coupe
Analyse des coûts de production
Insertion de quotas automatiques/manuels
Gestion des profilés composites (ex : bois/aluminium, PVC)
Gestion des accessoires, groupes d'accessoires paramétriques et optionnels
Exportation d'imprimés au format Word®, Excel® ou PDF
Exportation des images, des lunettes et des panneaux au format DXF ou DWG
Exportation des listes de coupe vers les découpeuses via le protocole FOM
Visualisation des sections en environnement CAO
Exportation des sections au format DXF ou DWG
Calcul du coefficient de transmission thermique de la fenêtre Uw
Gestión de la documentación CE y del plan de control de FPC
Création guidée de typologies avec 3/4/5 côtés décalés
Insertion de poutres obliques
Gestion manuelle des sections de profilés
Driver pour la connexion avec des machines à tronçonner non-FOM
Module de calcul des listes de prix de réseau (PLM de base)
Utilisation de typologies et de listes de prix générées avec le PLM
Composition guidée pour types à arches
Définition de cadres de toutes formes, même avec des côtés courbes
Gestion d'entrepôt de profils, accessoires et commandes aux fournisseurs
Gestion automatique du magasin des tronçons
Fonctions avancées pour la conception de cadres de ceinture et de fenêtre
Optimisation avancée et recherche de la longueur de barre optimale
Rendu 3D de la typologie et export au format STL
Importation automatique de la liste de tâches à partir de programmes FOM
Interface graphique pour la connexion du traitement au type
Cession du travail en fonction du profil ou de l'accessoire utilisé
Exportation des listes vers des centres de travail ou des lignes via le protocole FOM
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
FST est spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour les fenêtres et les machines de traitement de l'aluminium et du PVC.
Nous nous engageons à garantir à nos clients le retour sur investissement le plus rapide et l’amélioration de leur activité grâce à des solutions logicielles innovantes utilisant conseil, implémentation, formation, assistance technique, mises à jour et recherche et développement constant.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
