La solution optimale pour la gestion des fabricants de fenêtres et de portes - PROF2

Planification guidée de types rectangulaires

Conception de types d'échelle sur CAD 2D

Insertion de traverses et de montants

Optimisation de la liste de coupe

Imprimés et calcul des estimations et des listes de coupe

Analyse des coûts de production

Insertion de quotas automatiques/manuels

Gestion des profilés composites (ex : bois/aluminium, PVC)

Gestion des accessoires, groupes d'accessoires paramétriques et optionnels

Exportation d'imprimés au format Word®, Excel® ou PDF

Exportation des images, des lunettes et des panneaux au format DXF ou DWG

Exportation des listes de coupe vers les découpeuses via le protocole FOM

Visualisation des sections en environnement CAO

Exportation des sections au format DXF ou DWG

Calcul du coefficient de transmission thermique de la fenêtre Uw

Gestión de la documentación CE y del plan de control de FPC

Création guidée de typologies avec 3/4/5 côtés décalés

Insertion de poutres obliques

Gestion manuelle des sections de profilés

Driver pour la connexion avec des machines à tronçonner non-FOM

Module de calcul des listes de prix de réseau (PLM de base)

Utilisation de typologies et de listes de prix générées avec le PLM

Composition guidée pour types à arches

Définition de cadres de toutes formes, même avec des côtés courbes

Gestion d'entrepôt de profils, accessoires et commandes aux fournisseurs

Gestion automatique du magasin des tronçons

Fonctions avancées pour la conception de cadres de ceinture et de fenêtre

Optimisation avancée et recherche de la longueur de barre optimale

Rendu 3D de la typologie et export au format STL

Importation automatique de la liste de tâches à partir de programmes FOM

Interface graphique pour la connexion du traitement au type

Cession du travail en fonction du profil ou de l'accessoire utilisé

Exportation des listes vers des centres de travail ou des lignes via le protocole FOM