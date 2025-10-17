FST SRL - Batiweb

FST SRL
47841 Cattolica RN
Italie
FST : Fom Software Tecnology
FST est spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour les fenêtres et les machines de traitement de l'aluminium et du PVC.
Nous nous engageons à garantir à nos clients le retour sur investissement le plus rapide et l’amélioration de leur activité grâce à des solutions logicielles innovantes utilisant conseil, implémentation, formation, assistance technique, mises à jour et recherche et développement constant.
Actuellement, nous avons plus de 2000 installations sur le territoire national et de nombreuses installations à l'étranger.
Nous fabriquons nos produits en étroite collaboration avec les utilisateurs, les fabricants de machines, les extrudeuses et les associations de l'industrie, afin de proposer des programmes complets et faciles à utiliser.
FST fait partie du groupe FOM, dont la société mère FOM Industrie est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des machines de découpe et de traitement de l'aluminium et du PVC.
Le savoir-faire de FST:
- ProF2 Suite : La solution complète pour l'industrie des portes et fenêtres
- ProGè : Facturation électronique obligatoire à compter du 1er janvier 2019
- ProF2 Cam : Simplifiez vos archives de travail. La macro s'adapte automatiquement aux profils
- ProF2 SR : Gérez votre réseau de vente externe
La solution optimale pour la gestion des fabricants de fenêtres et de portes - PROF2
Disponible en quatre versions, ProF2 est la solution optimale pour la gestion des fabricants de fenêtres et de portes. Les versions, entièrement évolutives entre elles, permettent...
La solution FST pour la gestion des listes de grilles - PROF2PLM
Disponible en deux versions, PLM est la solution FST pour la gestion des listes de grilles. La version de base de PLM, incluse dans ProF2 à partir de la version LT, calcule analytiquement la...
