FST SRL - Batiweb

FST : Fom Software Tecnology

FST est spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour les fenêtres et les machines de traitement de l'aluminium et du PVC.

Nous nous engageons à garantir à nos clients le retour sur investissement le plus rapide et l’amélioration de leur activité grâce à des solutions logicielles innovantes utilisant conseil, implémentation, formation, assistance technique, mises à jour et recherche et développement constant.

Actuellement, nous avons plus de 2000 installations sur le territoire national et de nombreuses installations à l'étranger.

Nous fabriquons nos produits en étroite collaboration avec les utilisateurs, les fabricants de machines, les extrudeuses et les associations de l'industrie, afin de proposer des programmes complets et faciles à utiliser.

FST fait partie du groupe FOM, dont la société mère FOM Industrie est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des machines de découpe et de traitement de l'aluminium et du PVC.

Le savoir-faire de FST :