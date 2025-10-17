ConnexionS'abonner
Fermer
FST SRL - Batiweb

FST SRL

Via Mercadante, 85,
47841 Cattolica RN
Italie
Site web de la marque

FST : Fom Software Tecnology

FST est spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour les fenêtres et les machines de traitement de l'aluminium et du PVC.

Nous nous engageons à garantir à nos clients le retour sur investissement le plus rapide et l’amélioration de leur activité grâce à des solutions logicielles innovantes utilisant conseil, implémentation, formation, assistance technique, mises à jour et recherche et développement constant.

Actuellement, nous avons plus de 2000 installations sur le territoire national et de nombreuses installations à l'étranger.

Nous fabriquons nos produits en étroite collaboration avec les utilisateurs, les fabricants de machines, les extrudeuses et les associations de l'industrie, afin de proposer des programmes complets et faciles à utiliser.

FST fait partie du groupe FOM, dont la société mère FOM Industrie est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des machines de découpe et de traitement de l'aluminium et du PVC.

Le savoir-faire de FST:

  • ProF2 Suite : La solution complète pour l'industrie des portes et fenêtres
  • ProGè : Facturation électronique obligatoire à compter du 1er janvier 2019
  • ProF2 Cam : Simplifiez vos archives de travail. La macro s'adapte automatiquement aux profils
  • ProF2 SR : Gérez votre réseau de vente externe

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.