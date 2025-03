Lampe d'inspection W6R Work : tête dépliable et rotative

La Ledlenser W6R Work est une lampe d'inspection compacte et robuste, conçue pour offrir un éclairage précis et performant dans les environnements les plus exigeants. Idéale pour les interventions en espaces confinés comme les passages de câbles ou les compartiments moteur, elle garantit une visibilité optimale même dans les zones les plus difficiles d’accès.

Grâce à sa tête de lampe dépliable et rotative, elle permet un éclairage ciblé et efficace, que ce soit sous forme de lumière diffuse pour un éclairage d’ensemble ou en mode projecteur pour un faisceau concentré. Son système de fixation flexible, comprenant un pied, un aimant et un crochet, offre une liberté d’installation totale, assurant un positionnement optimal en toute situation.

Équipée d’une batterie puissante rechargeable, la W6R Work garantit une autonomie fiable et peut fonctionner plus longtemps grâce à sa batterie remplaçable.